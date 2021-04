Ziekenhuis vreest besmettingsgolf door Achterhoeks testfestijn: ‘Kunnen we er écht niet bij hebben’

Het ziekenhuisbestuur constateert daarnaast dat de infectiecijfers in de Achterhoek veel te hoog zijn om een feest te houden waar 10.000 mensen samen komen. ,,Het is niet het goede moment voor een festival als dit’’, aldus Steenbergen.



Iedereen moet zich voorafgaand aan het festival moet laten testen op corona met een sneltest, maar die is volgens het ziekenhuis slechts voor 80 procent betrouwbaar. ,,Met zoveel mensen bij elkaar is de kans dan wel zeer groot dat er veel besmettingen bijkomen’’, zegt Steenbergen. ,,Dat terwijl wij in het ziekenhuis op het tandvlees lopen.’’