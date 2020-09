Ziekenhuis Winterswijk gaat leden werven voor eigen cliëntenraad

Boh Foi Toch en The Euros tijdens ‘kermis­week­end’ bij de Klok in Eibergen

11:04 EIBERGEN - Boh Foi Toch en The Euros treden op 19 en 20 september op bij De Klok in Eibergen. Of de kermis doorgaat is nog niet duidelijk. Maar bij De Klok willen ze hoe dan ook wat reuring in het kermisweekend.