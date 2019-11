Ziekenhuis Winterswijk verliest intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling

Wethouder Elvira Schepers maakt zich ernstige zorgen: ,,Er is sinds de fusie altijd gezegd dat wij een volwaardig ziekenhuis zouden houden.”



Het personeel van zowel het SKB als het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is vandaag op de hoogte gesteld van de toekomstplannen. De staf is woensdagavond al ingelicht door de raad van bestuur. ,,Wij maken ons echt zorgen over deze toekomstplannen”, laat wethouder Schepers in een reactie weten.



,,Er is ons altijd voorgespiegeld dat de zorg dichtbij zou blijven. We hebben nog duizend vragen over de gevolgen.” Want de grote vraag is of de spoedeisende hulp en de cardiologie in Winterswijk kan blijven als er geen IC meer is. Bovendien zouden meerdere specialistische afdelingen naar Doetinchem vertrekken.



Woordvoerder Saskia Steenbergen van de Santiz-ziekenhuizen, waarin Doetinchem en Winterswijk samenwerken, wil inhoudelijk niet ingaan op de informatie die donderdag met het personeel is gedeeld. ,,Pas in februari 2020 worden definitieve beslissingen genomen”, laat ze weten.