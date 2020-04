Ziekenhuisbestuur krijgt dringend verzoek tot oprichting eigen cliëntenraad voor SKB

,,We hebben weinig vertrouwen in de huidige cliëntenraad die er voor zowel het Slingeland als het SKB is", zegt Gosse Visser, oprichter van de nieuwe Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB. ,,Ze doen helemaal niets, terwijl er in volle vaart gewerkt wordt aan de verdere fusie van het Slingeland en SKB. En aan het nieuwe ziekenhuis aan de A18.”



Visser wijst er op dat er een wettelijke verplichting is dat elk ziekenhuis zijn eigen cliëntenraad heeft. SKB is dan wel op bestuurlijk niveau gefuseerd met Slingeland, maar het SKB is nog steeds een zelfstandige stichting. ,,En dus is een eigen cliëntenraad verplicht", zegt ook Gerard Siep, die jarenlang voorzitter was van het landelijk netwerk van cliëntenraden. Als Winterswijker zet hij zich nu in voor het behoud van het SKB en de oprichting van een eigen cliëntenraad.