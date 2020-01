Ziekenhuiskwestie ook in Nieuwscafé Doetinchem

DOETINCHEM - De commotie die sinds eind november vorig jaar speelt rond de Achterhoekse ziekenhuizen SKB (Winterswijk) en Slingeland (Doetinchem) komt zondag 2 februari (aanvang 14 uur) ook aan de orde tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander in De Gruitpoort in Doetinchem.

Henk Wubbels en Hendrik Jan Mensink zijn te gast. Mensink, eigenaar van camping De Twee Bruggen in Winterswijk, is voorzitter van de actiegroep Behoud SKB die zich sinds eind november roert. Wubbels – oud-wethouder van Doetinchem en voorzitter van het Inloophuis, een plek voor kankerpatiënten – meldde zich vorige week voor het eerst. Wubbels wil het geluid van de West-Achterhoek laten horen en vind eigenlijk dat de Achterhoek als eenheid moet optreden.

Morgen (vrijdagavond) wordt al over de ziekenhuizen gepraat in de Winterswijkse editie van het Nieuwscafé (aanvang 18.00) in Sociëteit Het Pakhuys.

Eind november kwam naar voren dat het SKB mogelijk verloskunde en de kinderafdeling verliest aan het Slingeland. Dat zorgde voor zoveel oproer in de Oost-Achterhoek dat Chrit van Ewijk uiteindelijk moest opstappen als bestuurder van Santiz, waar beide ziekenhuizen onder vallen.

Woonvorm voor ouderen

Zondag zijn in het Doetinchemse Nieuwscafé ook Frans van Doesum en Marlies Bolten gast. Ze zijn bezig met een woonvorm voor ouderen in Doetinchem. Met acht stellen en vrijgezellen willen ze samenwonen om, als het zo uitkomt, samen te eten of met elkaar naar de film gaan. Dit om elkaar zo een aangename oude dag te bezorgen.

Verder is Esther Ruesen gast, directeur van het Stadsmuseum in Doetinchem. Ze is een van de trekkers van de herdenkingen rondom 75 jaar bevrijding in de Achterhoek en Liemers. Ruesen heeft haar eigen oorlogsverhaal: ze is telg uit een Nederlands-Duitse familie en groeide op aan de grens bij Dinxperlo.

Muziek is er van de Montferlandse blaasformatie MBrass.