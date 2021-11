Ziekenhuispersoneel Winterswijk bedreigd met schaar: politie lost waarschuwingsschot

Gemeente koopt winkelpan­den in Needse Oudestraat

NEEDE - De gemeente Berkelland is bezig met de aankoop van meerdere winkelpanden aan de Oudestraat. Het gaat om de panden van van André Kox (podologie) en Diana Vultink (Diana’s Hobbypaleis). Over het pand waarin nu Bike Store Hesselink is gevestigd, wordt onderhandeld.

