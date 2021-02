Ziekenhuisruzie tussen SKB en Slingeland maakt eind aan Achterhoeks sprookje

Nog geen krant in de bus? Zo lees je alvast digitaal!

15 februari Het is code rood. Er is gewaarschuwd voor spiegelgladde wegen. Je kunt ervan overtuigd zijn dat we er alles aan doen om de krant te bezorgen. Toch valt niet uit te sluiten dat de maandagkrant, door de gladheid, iets later komt.