Ziekenhuizen beperken bezoek in verband met corona: nog maar één bezoeker per patiënt

De ziekenhuizen zijn bovendien voorbereid als iemand opgenomen moet worden die besmet is met het coronavirus. Hiervoor zijn éénpersoonskamers ingericht waar patiënten in volledige isolatie opgenomen kunnen worden. Personeel dat hen behandelt draagt beschermende kleding, om het virus niet op te lopen of over te dragen aan andere patiënten of collega’s.



Mensen die denken dat zij het coronavirus hebben, wordt gevraagd niet onaangekondigd naar het ziekenhuis te komen (bijvoorbeeld de spoedeisende hulp). Er moet altijd eerst gebeld worden met de huisarts, die de klachten beoordeelt en kijkt of er verder maatregelen nodig zijn.



De ziekenhuizen praten vanmiddag over de laatste stand van zaken rond de coronacrisis en eventueel verder te nemen maatregelen, laat een woordvoerder weten. Gisteren is al wel besloten dat alle bijeenkomsten in de ziekenhuis die meer dan 10 deelnemers hebben, worden geannuleerd tot en met april.



In de Achterhoek zijn momenteel twee coronabesmettingen bevestigd, beide bij inwoners van de gemeente Bronckhorst. Beiden zitten in thuisquarantaine.



