Ziekenhuizen breiden beveiliging uit om dreigende code zwart: vrees voor heftige emoties bij triage

Bij het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis zijn sinds afgelopen week al extra beveiligers buiten kantooruren. ,,Wij onderzoeken of dit voldoende is of dat er mogelijk nogmaals uitgebreid moet worden”, meldt een woordvoerder.



Bij het Radboudumc wordt onder meer gekeken naar het afsluiten van personeelsingangen en ligt ook een plan klaar om het aantal beveiligers uit te breiden. Bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is geregeld dat naast extra beveiligers zo nodig ook gebruik gemaakt kan worden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).