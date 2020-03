Ziekenhuizen in Achterhoek stellen operaties uit om ruimte te maken voor coronapatiënten

In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wordt sinds donderdagavond een coronapatiënt behandeld . Dit is een patiënt uit Noord-Brabant die hierheen is gebracht vanwege capaciteitsgebrek in de ziekenhuizen in het zuiden. Met het uitstellen van de niet-spoedeisende operaties in zowel Doetinchem als Winterswijk creëren de ziekenhuizen ruimte om meer coronapatiënten op te nemen.

Niet meer komen, maar bellen

Daarnaast gaan de beide ziekenhuizen zoveel mogelijk persoonlijke afspraken op de poliklinieken omzetten naar telefonische afspraken. Door zo min mogelijk mensen naar het SKB en Slingeland te laten komen, moet de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk blijven. Artsen kijken per geval of het mogelijk is de afspraak telefonisch af te handelen.



Patiënten van wie de operatie niet doorgaat of van wie de afspraak op de polikliniek wordt omgezet naar en belafspraak, krijgen daarover bericht. Wie geen bericht krijgt, wordt gewoon geopereerd of wordt verwacht op de polikliniek voor een persoonlijke afspraak.



Mensen die in het ziekenhuis in Doetinchem of Winterswijk verwacht worden, mogen nu nog maar maximaal één begeleider (naaste) meenemen. Daarmee wordt het bezoek aan de ziekenhuizen verder beperkt, want eerder werd al besloten dat elke patiënt dagelijks nog maar één bezoeker mag ontvangen.



Lees alles over corona in de Achterhoek in ons dossier.