Ziekenhuizen maken plek voor golf aan corona-patiënten: ‘Bedden genoeg’

Over het precieze aantal coronaplekken in de beide ziekenhuizen valt volgens woordvoerder Saskia Steenbergen niets te zeggen. ,,Dat kan per dag anders zijn. Zeker is dat we kunnen opschalen als dat nodig is. Momenteel hebben we plek genoeg.” In beide Achterhoekse ziekenhuizen liggen momenteel meerdere mensen die zijn besmet met het coronavirus. Vorige week zijn twee patiënten vanuit Noord-Brabant hierheen gebracht vanwege een gebrek aan plek in de ziekenhuizen in de zuiden. Sindsdien zijn er geen nieuwe Brabantse patiënten meer bij gekomen. Ook worden verschillende coronapatiënten uit de omgeving verpleegd in Doetinchem en Winterswijk.

Coronapatiënt komt met niemand in contact

Wanneer er nu nieuwe mensen met corona bijkomen, worden deze opgenomen in gescheiden patiëntstromen. Dat betekent dat zij met niemand in contact komen en bovendien in volledige isolatie worden verzorgd. Dat is van belang, omdat het ook kan gaan om mensen die verdacht worden van besmetting met het coronavirus. ,,Dan wordt nog onderzocht of zij het hebben. Als zij bij andere coronapatiënten komen te liggen, zouden ze het zeker kunnen oplopen. Dat risico sluiten we uit”, zegt Steenbergen.

Patiënten in de beide ziekenhuizen mogen voorlopig nog steeds dagelijks één bezoeker blijven ontvangen. Of dat zo blijft is nog niet duidelijk en hangt onder meer af hoe het virus zich deze week ontwikkelt.



Wel heeft het Slingeland verdere maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus, door tijdelijk de locaties voor bloedprikken te sluiten bij huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen.



Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de Achterhoek ligt nu op 26. Met beide zes zijn er in Bronckhorst en Doetinchem de meeste besmettingen, Aalten telt er één.



Overigens zeggen deze officiële cijfers volgens de GGD niets over het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft. ,,We testen niet meer iedereen met symptomen, maar alleen nog kwetsbare groepen of als een test nodig is voor een behandelplan”, zegt Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,We hebben dus geen volledig zicht op de verspreiding van het virus in de Achterhoek. Dát het coronavirus er is weten we zeker, alleen niet hoeveel mensen het hebben.”