Ziekenhuizen verdeeld over verplicht vertellen over vaccinatie door personeel

Het Slingelandziekenhuis in Doetinchem daarentegen is juist niet van plan om medewerkers te vragen of ze gevaccineerd zijn. ,,We hebben deze week besloten dat we mondkapjes bij onze medewerkers handhaven de komende tijd; dat biedt voldoende extra veiligheid”, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen.



Ziekenhuis Gelderse Vallei is ook niet van plan te gaan registeren wie wel of niet gevaccineerd is, net als het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis. Ook bij het Boxmeerse Maasziekenhuis is registratie op ‘dit moment geen thema’, zegt woordvoerder Suzanne Derks. ,,Medewerkers spreken open over vaccinatie en hierdoor weten we dat er veel mensen gevaccineerd zijn. Daarnaast stimuleren we nieuwe medewerkers om zich te laten vaccineren. Ook vragen we medewerkers met klachten om zich direct te laten testen.’’