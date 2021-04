Ziekenhuizen vrezen besmettingsgolf door Achterhoeks testfestijn: ‘Kunnen we er écht niet bij hebben’

Het ziekenhuisbestuur constateert daarnaast dat de infectiecijfers in de Achterhoek veel te hoog zijn om een feest te houden waar 10.000 mensen samen komen. ,,Het is niet het goede moment voor een festival als dit’’, zegt Steenbergen.



SKB-woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink sluit zich daarbij aan. ,,Zéker niet omdat de coronaregels niet gelden op het terrein: er wordt geen afstand gehouden en geen mondkapjes gedragen. Dat zorgt onherroepelijk voor meer besmettingen. De druk is bij ons al gigantisch hoog en meer dan dit kunnen we er absoluut niet bij hebben.”



Iedereen moet zich voorafgaand aan het festival laten testen op corona met een sneltest, maar zowel het Slingeland als het SKB zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van zo’n test, die rond de 80 procent zou liggen. ,,Met zoveel mensen bij elkaar is de kans dan wel zeer groot dat er veel besmettingen bijkomen’’, zegt Steenbergen. ,,Dat terwijl wij in het ziekenhuis op het tandvlees lopen.”