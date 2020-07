Ziekteverwekkers in Slingeplas Bredevoort

BREDEVOORT - De provincie Gelderland waarschuwt voor zwemmen in het water van recreatieplas De Slingeplas in Bredevoort. Bij metingen zijn te hoge concentraties van mogelijk ziekteverwekkende bacteriën aangetroffen.

Zwemmers in de Slingeplas kunnen maag- of darmklachten krijgen van het water. Volgende week worden nieuwe metingen gedaan. Als daaruit blijkt dat de waterkwaliteit goed is, zal de provincie de waarschuwing weer intrekken.

Blauwalg

Verder geldt in de Achterhoek alleen nog een waarschuwing voor het zwemwater bij camping Scholtenhof in Etten. Daar is blauwalg geconstateerd. Blauwalg geeft kans op huidirritatie en maag- en darmklachten.

In Stroombroek in Braamt werd enige tijd geleden ook blauwalg aangetroffen, maar het zwemwater daar is ondertussen weer van goede kwaliteit, bleek na metingen van de provincie Gelderland.

Kijk voor een actuele stand van zaken op zwemwater.nl