Zien! Opmerkelijke beelden van razende tornado door de Achterhoek

VideoEen tornado raasde gisteravond over 's Heerenberg. Vlak daarvoor was het Duitse Elten, net over de grens bij Lobith en Beek, al opgeschrikt door een tornado. Beelden van het natuurgeweld circuleren op social media.

Volgens Wouter van Bernebeek, stormchaser en meteoroloog bij Weerplaza, gaat het daadwerkelijk om een tornado. ‘Je ziet het puin duidelijk opwaaien; een teken dat de slurf flink over de grond raast', zegt hij op Twitter.

Marcel Groeneveld was getuige van de tornado toen hij in de auto zat. ,,Het was beangstigend. Straks valt er nog een boom op m'n auto, dacht ik. Maar het was ook een indrukwekkend schouwspel. Dan besef je pas de kracht van de natuur”, zegt hij.

Ook op de Facebookpagina ‘Je bent een ‘s-Heerenbergenaar als....’ zijn beelden gepost van een lange, dunne, witte slurf die rond 18.40 huis zou hebben gehouden. Die slurf lost vanaf de onderkant ook vanzelf weer op, is te zien.

Donker én helder

Toch zat de schrik er even goed in, blijkt uit diverse berichten. Een inwoner van 's-Heerenberg zag dat aan de ene kant van haar huis de lucht heel donker was terwijl die aan de andere kant heel helder was. Iemand anders was zó onder de indruk van het geweld in de lucht, dat die vergat de opneemknop in te drukken bij het filmen.

Eerder was al voorspeld dat er felle windstoten en regen zouden kunnen komen. Ook in de nacht van woensdag op donderdag waren in Oost-Nederland zware buien.

