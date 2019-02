Zien we de kazemat in Doetinchem straks weer terug?

DOETINCHEM - Krijgen we de kazemat, het verdedigingswerk dat Doetinchem beschermde tijdens de 80-jarige Oorlog, weer te zien of niet? Begin maart beslist het gemeentebestuur over de toekomst van het metselwerk uit circa 1525.

De vondst van de kazemat heeft wat losgemaakt in Doetinchem. Dat werd duidelijk toen zich dagelijks tientallen - jong en oud - schaarden rond het hekwerk om de roodbruine stenen te bekijken. Half januari stelde de gemeente zelfs een stellage op en lichtte het bijna 500 jaar oude metselwerk uit. Over twee avonden trok de kazemat enkele honderden bezoekers.

Dat zal Maureen Sluiter, verantwoordelijk wethouder, hebben gesterkt in haar gevoel dat met de vondst iets voor het nageslacht moet worden gedaan. Dit ook in de wetenschap dat Doetinchem - gebombardeerd op het eind van de oorlog - nog maar zo weinig gebouwen van historische waarde heeft.

Maar wat kan de gemeente met deze in de schoot geworpen parel, gevonden onder misschien wel de drukste kruising bij de binnenstad? Zes alternatieven op een rijtje.

1. Informatiebord

Plaats een informatiebord, misschien met een historisch plaatje erbij, op de plek aan de Terborgseweg waar de kazemat is gevonden en laat het daarbij. Degenen die vinden dat het hier om een stapel stenen gaat - ze zijn er - zullen dat toejuichen. Maar eigenlijk kan de gemeente dat niet maken. Daarvoor zijn de verwachtingen al te hoog.

2. Verplaatsen

Haal het metselwerk uit de grond en herbouw het elders op een plek waar het niet in de weg staat. Doetinchem was daar vroeger niet vies van. Zo is er bij de Walmolen een stuk metselwerk te vinden dat vroeger onderdeel van de stadsmuur was. Het is in de jaren tachtig uitgegraven en later op deze wal geplaatst. Tegenwoordig is het not done, omdat het object uit de historische context wordt gehaald. Sluiter, zelf historicus, moet hier niets van hebben en dat is geruststellend.

3. Glazen plaat

Leg een glazen - of kunststof - plaat boven de vondst zodat je er van bovenaf naar kan kijken. Dat is lastig hier, want dan zou de weg en/of het fietspad erover lopen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Maar het is ook een alternatief waar Doetinchem slechte ervaringen mee heeft. Twee glasplaten liggen bij het Lyceumkwartier. Zo zou een deel van de daar in 2010 gevonden stadsmuur zichtbaar moeten zijn. Voortdurende condens zorgt ervoor dat er geen zicht is op de oude muur.

4. Weg verleggen

Volledig scherm Foto ter illustratie: Terborgseweg © Jan Ruland van den Brink Dat kan. Leidt de Terborgseweg voorbij het stadhuis naar rechts, voorbij de kazemat, en laat de weg daar uitkomen op de Raadhuisstraat. Dat gaat ten koste van een deel van het Raadhuisplein. Misschien moet er wat worden geschoven met de dinsdagmarkt en met de septemberkermis, maar dat moeten we er dan maar voor over hebben. Zo wordt wel ruimte gecreëerd voor de kazemat.

5. Onderdoorgang

We denken groots en creatief en maken een voetgangersdoorgang - misschien wat slingerend voorbij het middeleeuwse metselwerk - onder de kruising naar de Terborgseweg. Er worden twee vliegen in een klap geslagen: we maken een eind aan een gevaarlijk oversteekpunt én de onderdoorgang leidt ons langs de kazemat en het rondeel, dat daar ook ergens moet zitten. Zeg niet dat het niet kan. In Nijmegen hebben we sinds mei 2018 De Bastei, een deels ondergronds museum. En Utrecht heeft sinds 2014 DOMunder, waarbij ook oude muren zichtbaar zijn. Zowel De Bastei als DOMunder zijn archeologische attracties. De aanleg kost wel wat: voor De Bastei - met bouwresten tot in de Romeinse tijd onderaan de Valkhofheuvel - werd tien miljoen euro neergelegd.

6. Verleg de kruising

Heeft als voordeel dat al het oude metselwerk - tot aan het begin van Hamburgerstraat toe - bloot kan komen te liggen. Daarvoor moet wel het verkeer worden omgeleid. Maar ook dat kan: via de Gaswal, de C. Missetstraat en de Spinbaan kan het verkeer achterlangs het stadhuis worden gelegd. Vandaar moet dan nog wel een handige aansluiting naar de Raadhuisstraat worden gevonden. Waar een wil is, is een weg.