Zieuwent breidt uit met 26 woningen en zonnepark

ZIEUWENT - De dorpskern van Zieuwent wordt uitgebreid met een nieuwe wijk, waar ruimte is voor in totaal 26 woningen. Die worden in twee fasen gebouwd. Tegelijk met de woningen wordt er ook een zonnepark aangelegd.

De woningen komen aan de Werenfriedstraat te liggen, aan de noordwestkant van het dorp. In de eerste fase worden er kavels aangeboden voor ongeveer vijftien woningen. Dat gebeurt niet door de gemeente Oost Gelre, zegt wethouder Marieke Frank. ,,In Zieuwent doen ze het anders. Daar willen de grondeigenaars het gebied zelf ontwikkelen. In Harreveld hebben wij de grond gekocht en geven wij daarna de bouwkavels uit, in Zieuwent niet.’’

Buiten de dorpskern

Met de nieuwe woonwijk breidt Zieuwent buiten de bestaande dorpskern uit. Volgens wethouder Frank zijn de bouwmogelijkheden in het dorp zelf ongeveer uitgeput. ,,Wat er aan mogelijkheden beschikbaar was is inmiddels gedaan, daarom zijn we nu toe aan uitbreiding.’’

De eerste bouwfase telt vijftien woningen, terwijl er na 2025 ongeveer tien woningen in de tweede fase gebouwd kunnen worden. Volgens de wethouder is nu al wel duidelijk dat er voldoende belangstelling is voor de bouwkavels. ,,Ik denk dat de kavels snel weg zullen zijn.’’ Als de verkoop snel gaat, bestaat de kans dat de tweede fase al eerder dan 2025 wordt uitgevoerd.

Zonnepark

Het zonnepark komt ten noorden van het nieuwe woonwijkje. De zonnepanelen worden omzoomd door groen. Volgens wethouder Frank wordt het een groene woonwijk door de ruime opzet en de ruimte voor openbaar groen tussen de woningen en hofjes.