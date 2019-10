Zieuwentse student spil in Australische solarrace

ADELAIDE/ZIEUWENT - De World Solar Challange Race in Australië heeft dit jaar een Achterhoekse inbreng. Emie Klein Holkenborg (22) uit Zieuwent maakt deel uit van het raceteam van de TU in Delft met hun NunaX. Het team staat op dit moment tweede in het algemeen klassement. Er doen 27 teams mee uit de hele wereld.

,,De race is echt heel spannend", laat Klein Holkenborg vanuit Australië weten. Maandag lagen we nog 21 minuten achter op de koploper, maar die hebben we inmiddels teruggebracht tot 2 minuten. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Maar juist nu moeten we proberen rustig te blijven.”

De race wordt verreden in wagens die uitsluitend kunnen en mogen rijden op zonne-energie, waardoor er alleen overdag geracet mag worden. In totaal moet een afstand van ruim 3000 kilometer overbrugd worden. De race is voor de deelnemende teams een ware uitputtingsslag.

Uitputtend

Klein Holkenborg: ,,De race vraagt veel energie en is uitputtend. Gelukkig helpt de adrenaline om dit te vergeten. Daarnaast kamperen we elke nacht onder de Australische sterrenhemel en dat is natuurlijk heel gaaf om mee te maken. Ook de sfeer in het team is heel goed.”

De Achterhoekse student is binnen het team verantwoordelijk voor de pr. Zo heeft verder iedereen een eigen taak gekregen: van coureur tot weerman. Dat laatste is nodig, om te voorkomen dat de raceauto onder een strak wolkendek terecht komt. Aan de race doen in totaal vier Nederlandse teams mee. Zondag is de finish. Foto: Jorrit Lousberg/Vattenfal Solar Team

Volledig scherm Emie Klein Holkenborg (r.) en teamgenoot Willem Jelle Bellinga worden geïnterviewd over de NunaX. © Credit: Jorrit Lousberg