Zij mogen weer aan het werk: ‘Ik heb handschoenen en mondkapjes voor mijn klanten’

,,We zijn nog niet helemaal blij, maar het is een begin”, zegt Ronald Sasbrink Harkema, eigenaar van bioscoop Skopein in Winterswijk, waar sinds het weekend van 15 maart geen film meer heeft gedraaid. Op 1 juni mogen de zalen weer open, voor een beperkt publiek van 30 man per zaal. En per 1 juli voor 100 mensen.



Sasbrink Harkema mist nu ruim een ton aan omzet per maand en is daarom opgelucht over deze kleine versoepelingen. Wel heeft hij nog altijd veel vragen. Want: zijn er straks wel voldoende nieuwe films beschikbaar om te draaien voor het publiek? Blijft de financiële tegemoetkoming om personeel te blijven betalen vanaf 1 juni? En het belangrijkste: durven mensen al wel naar de bioscoop? Daar heeft hij wel vertrouwen in: ,,Mensen hebben behoefte om er weer op uit te gaan, dat merk je aan alles.”