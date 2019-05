Zij waren bij de eerste én laatste Festivaart: ‘Jammer dat het stopt’

,,We waren destijds fans van yumm yumm, een stroming in de dancemuziek die nu ook bij de jeugd heel populair is’’, zeggen de vrouwen. ,,En wat waren we ontzettend blij dat er eindelijk een echt Achterhoeks festival voor ons was! We hoefden niet meer naar Arnhem of Amsterdam.’’

Na een jaar of vijf trouwe bezoekers van Festivaart te zijn geweest, haakten Eefje en Robin af. ,,We voelden ons een beetje te oud, te midden van kinderen van 16 en 17. En mannen hoefden we ook niet meer te scoren. Die hebben we namelijk al.’’

Nu Festivaart ophoudt zijn de twee vriendinnen toch weer gegaan. Met enige weemoed. ,,Hoe begrijpelijk het besluit ook is om te stoppen, we vinden het echt jammer.’’

Geen toekomst in huidige vorm

Grondlegger Gijs Haccou (33) legt samen met medeorganisator Bert Messing (35) uit waarom er geen toekomst voor Festivaart in de huidige vorm is. ,,We zijn met 3.000 tot 3.500 bezoekers te klein om echt grote namen binnen te halen. De concurrentie is enorm toegenomen, veel danceliefhebbers gaan naar festivals of Emporium of Dreamfields. Daar staan de sterren wel.’’

Maar met namen als Noisecontrollers, Frequencerz en Paul Elstak had de bezoeker van deze laatste editie niets te klagen.