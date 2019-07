Zij waren zaterdag op de Zwarte Cross

Hoogzwanger op de Zwarte Cross? Dat het kan bewijst Jolien Elschot (31) uit Lichtenvoorde. ,,Over vier weken ben ik uitgerekend, dus ik kon precies nog even gaan feestvieren”, zegt de Achterhoekse, die er samen met haar vriendin Rudis Baks (30) uit Groenlo al vijftien jaar achter elkaar komt. ,,We zijn nog in Halle geweest”, zeggen de vriendinnen, die daarmee aangeven dat het festival een jaarlijkse traditie is.



Ook dit jaar weer, Jolien had de tickets al binnen voordat ze zwanger was. Nu duurt het nog vier weken voor ze bevalt, maar missen wilde ze deze editie niet. ,,Mijn vriend rijdt ook mee in de Brommerklasse, die wil ik graag zien.”



Over die vriend gesproken: hij was even bang dat de baby al kwam vóór de Cross, maar dat was dus niet zo. Volgend jaar is hij/zij (het stel weet nog niet wat het wordt) er zeker. Maar het festival overslaan? Dat waarschijnlijk niet, zegt Jolien. ,,We schakelen de oppasoma’s wel in, haha!”