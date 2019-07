Zij waren zondag op de Zwarte Cross

De Zwarte Cross is een thuiswedstrijd voor Jacqueline Giesen (51) en Jacqueline Lankveld (54) uit Lichtenvoorde. ,,Normaal laat ik de hond hier altijd uit, nu zijn we hier aan het feestvieren”, zegt Giesen over het festival in haar achtertuin.



Voor de twee is deze editie wel anders dan anders, ten eerste door het overlijden van campinggast Boet Hillen uit Vragender. En voor Lankveld is het de eerste keer zonder haar vriend, die in februari is overleden. ,,Dat is wel gek, ja, maar we hebben ons er niet door laten tegenhouden. The show must go on”, zegt Lankveld. ,,En als het echt te moeilijk wordt, trekt Jacqueline mij er altijd doorheen. Daar zijn we vriendinnen voor.”



Gearmd lopen ze verder over het terrein.