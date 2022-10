Zij werken in een hospice met mensen voor wie het einde nadert: ‘Soms zijn mensen angstig of verward, het is dan mooi als je rust kunt brengen’

met video Oerlid Appie (84) blaast nu pop en rock de zaal in bij 100-jarig Crescendo Barchem: ‘Kleindoch­ters moeten me soms redden’

Appie Warnshuis (84) moest er wel even aan wennen als hij zijn bugel aan de lippen zette en de tonen van Seven Nation Army van rockband The White Stripes de zaal in blies. Dat was nog eens andere koek dan de fanfaremuziek die de Barchemer ruim 60 jaar had gespeeld. Maar Appie legde zich erbij neer. Want de muziekvereniging waaraan hij zijn hart zo heeft verpand – Crescendo Barchem – kan dankzij een radicale ommekeer vanavond haar eeuwfeest vieren.

28 oktober