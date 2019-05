Zijn de bibliotheken in Bronckhorst volgend jaar nog wel open?

Broekhuijsen is ‘woedend'. ,,Vorige week maandag kwam de mededeling van de gemeente Bronckhorst dat ze de twee ton huisvestingskosten die wij jaarlijks krijgen, vanaf 2020 niet meer wil betalen. Zo maar, uit het niets. We zitten midden in een contractperiode, die loopt van 2017 tot 2021. We zijn met de gemeente Bronckhorst nota bene een onderzoek gestart naar onze rol in de toekomst. Daar investeert de gemeente 50.000 euro in. Dan denk je toch dat je inzet op samen verder gaan. En nu ineens dit.’’



De Bibliotheek West-Achterhoek heeft in Bronckhorst vestigingen in Zelhem, Hengelo en Vorden en een servicepunt in Steenderen. De gemeente betaalt de bieb jaarlijks 616.000 euro subsidie. Bovenop dat bedrag komt een jaarlijks bedrag van twee ton. Broekhuijsen: ,,Dat geld is voor onze huisvesting, maar op de een of andere manier zit het niet in het gewone subsidiebedrag. De gemeente ziet het als ‘extra'. Maar wij kunnen niet van de wind leven. We hebben geld nodig voor huisvesting.’’