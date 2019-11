Zijn voedselbossen de verlossing voor Lochemse boeren?

De Stichting Voedselbosbouw is in de omgeving van Lochem op zoek naar agrarische gronden om zogeheten voedselbossen aan te leggen. Dit is een nieuw initiatief om een milieuneutrale landbouw te ontwikkelen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat je met een voedselbos meer kunt verdienen dan met een gangbaar landbouwbedrijf.’’