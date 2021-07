‘Zijn we er nog? Ja, we zijn harstikke springlevend!’: Eindelijk weer Achterhoekse rock van de Boetners

Het was het najaar van 2019, toen Alex Simons, Bram Kruijt, Kevin Raayman en Koen Büttner zichzelf opsloten in een huisje in de Ardennen. ,,Dat doen we wel vaker, om inspiratie te krijgen voor nieuwe nummers en om te schrijven. Hier is de ruwe versie van ons nieuwe album opgenomen”, vertelt Büttner enthousiast. Het idee was: ruwe opnames in de Ardennen en een halfjaar later het nieuwe album lanceren. Maar toen kwam corona.