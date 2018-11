Zilverlindes vervangen markante kastanje in Vorden

De drie zilverlindes worden geplant op het plein voor de dorpskerk. Dit gebeurt in de tweede helft van januari, meldt de gemeente Bronckhorst. Eerst wordt nieuwe, voedselrijke grond in de bodem gelegd om de bomen ‘een goede start te geven'. De zilverlindes worden daarna omringd door een groep vlinderstruiken. In het midden komt een groep met kardinaalsmutsen.



Het overgebleven stuk stam van de afgelopen zomer gekapte kastanje wordt verwijderd, zodra alle hoornaars in het nest in de boom zijn gestorven. Dit was ook de reden dat dit deel van de bijna 200 jaar oude kastanje was blijven staan.