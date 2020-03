Zingen bij de muziek? Dat kan in het nieuwe jeugdkoor van Euphonia Eibergen

Jongeren op Zwarte Cross-cam­ping als Achterhoek­se variant van ‘Oh Oh Cherso’

7:43 Alcohol, seks en gemoedelijke gezelligheid. Dat moeten de hoofdingrediënten worden voor een videoserie over een groep Achterhoekse jongeren op de camping van de Zwarte Cross. Productiemaatschappij Take Two Media vraagt jongeren zich op te geven voor een casting voor deze oostelijke variant van Oh Oh Cherso. Alleen: de Zwarte Cross weet van niks.