Zit jij morgen met klamme handen bij de telefoon, te wachten op je examenuitslag? Laat het ons weten

Plus size blogger Hermina uit Lochem pikt opmerkin­gen in RTL Boulevard niet: ‘Dikke mensen sporten ook’

12:37 Hoezo te dik om te gaan sporten? Plus size blogger Hermina de Vries uit Lochem pikt de opmerkingen niet die Olcay Gulsen en Caroline Tensen gisteravond in RTL Boulevard maakten. Met de hashtag #wenermaaraan roept zij vrouwen met een maatje meer op om foto's van zichzelf te delen. ,,Dikke mensen sporten ook en wij willen dat ook in leuke sportkleding kunnen doen.’’