Zo gaat het straks ook in de Dorpskamers in Eibergen en Neede: ‘De Dorpskamer is er voor iedereen die een opstapje kan gebruiken’

Het is gezellig druk deze donderdagmorgen in de Dorpskamer in Lichtenvoorde. In de ontmoetingsruimte spelen bezoekers een spelletje, een lokaal verderop ligt eenvoudig assemblagewerk op tafel en in het atelier wordt geschilderd en gebreid. In de keuken staat een pan met soep te pruttelen, uit de radio klinkt Nederlandstalige muziek.