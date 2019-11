Zo ging een prostituee undercover bij Doetinchemse seksclub: ‘Moderne vorm van slavernij’

‘Een moderne vorm van slavernij’, noemt Tweede Kamerlid (CDA) Anne Kuik het. ,,We moeten de boel sluiten. Het gaat hier om mensenlevens. Ik ga in debat met de staatssecretaris om uit te vogelen hoe we dit soort grove misstanden de kop in kunnen drukken.’’ Ook burgemeester Marc Boumans is van plan direct actie te ondernemen. Bovendien heeft de club géén vergunning voor de slaapvertrekken.



Op het einde van de aflevering besluit Alberto Stegeman de confrontatie aan te gaan. De beheerder weet zogezegd van niets en belt de eigenares op. Ook zij doet alsof haar neus bloedt. ,,Ze mogen ontkennen wat ze willen, maar we hebben genoeg bewijsmateriaal”, zegt Stegeman. ,,En daarmee ga ik naar de instanties.”