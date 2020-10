Zo krijgen Wim en Leny toch nog een feestje nu ze 70 jaar getrouwd zijn: ‘Dit is alsnog een grandioze dag’

Video Otter steekt de grens over naar Rekken, nu zijn er eindelijk ook beelden van

8:57 REKKEN - Dat er af en toe otters in de Berkel bij Rekken zitten, was al bekend. Nu zijn er ook beelden, met dank aan de wildcamera van Jimmy Kemink. „Het is misschien wel 50 jaar geleden dat de otter hier levend is gezien”, zegt de Rekkenaar.