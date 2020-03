Zo kwam overwoekerd Oldenkotte weer in beeld is als tbs-kliniek

Buddy-project Bronck­horst koppelt vluchtelin­gen aan burgers: ‘Wij Nederlan­ders zijn goed in groepjes creëren’

17:15 VORDEN - Ana Chamul Melgar (25) is jarig. Maar ze heeft deze avond nóg een reden voor een feestje. In het Kulturhus in Vorden ontmoet zij namelijk haar nieuwe maatje. De jonge vrouw die ruim twee jaar terug vanuit El Salvador naar Nederland kwam en inmiddels alweer een tijdje in Hengelo woont, is gekoppeld aan Anna Wieringa (30) uit Hummelo.