Zo laten dieven jouw e-bike wel staan: ‘Ze weten of er een chip in de fiets zit’

19 besmettin­gen in Oude IJssel­streek maar ‘corona-explosie Silvolde onder controle’

1 september SILVOLDE - Het aantal met corona besmette mensen in de gemeente Oude IJsselstreek is opgelopen tot negentien. Het grootste deel daarvan is te linken aan de uitbraak bij voetbalclub Silvolde, laat de GGD Noord- en Oost-Gelderland weten. Volgens de GGD is de situatie onder controle.