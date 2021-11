Zo leefden arme dagloonsters in de Achterhoek: ‘Drie koeien en zeventien familieleden op vijftien vierkante meter’

Dat hij in staat is geweest om de levens van de arme dagloonsters Elisabeth Beugel (1789-1859), Catharina Ilting (1820-1856) en Johanna Scholten (1852-1856) in een boek vast te leggen geeft hem diepe bevrediging. ,,Ik red ze uit de vergetelheid. Voorkom dat ze verdwijnen in de mist van de tijd. En dat het vrouwen waren biedt me dubbele voldoening.”



Theo Salemink (75) woont in Oud-Zevenaar. Hij is theoloog en historicus, heeft veertig jaar als hoogleraar gewerkt in Utrecht en Tilburg. Een Liemerse en Achterhoekse boerenzoon, geboren in Didam, opgegroeid in Gaanderen.