Zo overleefde Bernie uit Terborg de oorlog; indrukwekkend dagboek van een joodse boerenknecht

Bernie werd als Bernard Mestriz geboren op 8 augustus 1925 in een orthodox joods gezin in Terborg. Hij was enig kind van Jo Mestriz en Amalia Wolf. De familie had een zogenoemde manufacturen- en confectiewinkel aan de Hoofdstraat 9 in Terborg. Al snel in de oorlog kreeg de familie Mestriz te maken met de gruweldaden van de bezetter. Bernie's vader was in 1941 één van de eerste Achterhoekse joden die is opgepakt en vermoord door de nazi's. In Mauthausen. Zijn moeder komt drie jaar later om in de gaskamers van Auschwitz.