Zo red je de tuin in verhitte tijden: water alleen is niet de oplossing en laat onkruid staan

1. Sproei de tuin in de ochtend

,,De beste tijd om uw tuin te sproeien is in de ochtend. Tot een uurtje of 9 à 10. Dan nemen de planten het water mee de dag door en dat werkt. Als u ’s avonds gaat sproeien, blijft het water urenlang hangen in de planten en dat is juist niet goed. Daarmee geef je schimmels en andere ziektes de kans. Ga in ieder geval niet sproeien als de zon op uw tuin schijnt, want daarmee maak je de planten juist kapot. Die verbranden.”