Zo verliep de verkiezingsdag in de Liemers: NOS ‘lekt’ uitslag Zevenaar, opkomst loopt uiteen

ZEVENAAR / DOESBURG/ DUIVEN - De stembussen in de Liemers zijn gesloten en het tellen is begonnen. Wat vinden ze op het Gelders Eiland van 'vier jaar Zevenaar', en hoe hoog was de opkomst. Lees hier de verkiezingsverhalen uit de Liemers.

De stemdag begon in zonnig Doesburg. Het is druk op de banen van Tennis + Padel aan de Looiersweg, in het clubgebouw is het rustig en dat valt ietwat tegen. Tennis + Padel is een van de 7 stembureaus in Doesburg en in de eerste twee uur kwamen er 42 mensen stemmen. ,,Hopelijk wordt het straks drukker”, vertelt Jan van den Brink, voorzitter van stembureau 6 in het Hanzestadje.

Quote Wat je hier ziet is dat mensen óf komen stemmen of sporten. De mensen die komen sporten hebben elders al gestemd. Of maandag of dinsdag al op het stadhuis Jan van den Brink

Nieuwe locatie

De Doesburger moet wellicht nog wennen aan de nieuwe stemlocatie. Vorig jaar konden de Doesburgers tijdens de landelijke verkiezingen voor het eerst een rood kruisje zetten bij Tennis + Padel. Daarvoor deden ze dat in de Anne Frankschool even verderop. ,,Wat je hier ziet is dat mensen óf komen stemmen of sporten. De mensen die komen sporten hebben elders al gestemd. Of maandag of dinsdag al op het stadhuis”, zegt Van den Brink.

Volledig scherm Jan van den Brink, voorzitter van stembureau 6 in Doesburg: Tennis + Padel. © dG

Opkomstpercentages: Zevenaar blijft achter

Dan de tussentijdse opkomstcijfers. Waar lopen inwoners uit om hun stem te laten horen en waar hebben stembureauleden het rustig? Een overzicht.

In Zevenaar, de grootste gemeente in de Liemers, hebben woensdag om 18.00 uur 9655 mensen gestemd, slechts 26 procent van de stemgerechtigden. Bijna 4000 inwoners van Zevenaar stemden maandag of dinsdag al.

In Montferland hebben woensdag om 19:00 uur ongeveer 14.000 inwoners gestemd, dat is meer dan 45 procent van de stemgerechtigden. Na de eerste twee dagen lag dat percentage nog op slechts 6,6 procent, het laagste percentage in de Liemers.

In Duiven stemden woensdag om 20.00 uur 9427 mensen, ruim 46 procent van de stemgerechtigde bevolking. In Westervoort gaat het om 5114 mensen, dat is 42 procent van de inwoners die mogen stemmen. In de kleinste gemeente van de Liemers gingen relatief de meeste mensen op maandag en dinsdag naar de stembus.

In Doesburg werd er de afgelopen twee dagen in totaal 829 keer gestemd. Daarmee had 9 procent van de stemgerechtigden gebruik gemaakt van zijn of haar stemrecht. Op woensdag heeft Doesburg nog geen cijfers gedeeld.

Een vergelijking met de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden valt niet te maken: toen was er geen mogelijkheid om op maandag en dinsdag te stemmen.

Opkomst drive-thru Montferland valt tegen

Waar elders in de gemeente Montferland volop stemmers zijn, is het bij de speciaal ingerichte drive-thru angstvallig rustig. Op de gemeentewerf in Loerbeek kunnen stemmers vanuit hun auto geheel coronaproof hun stem uitbrengen, maar tot woensdag 14.00 uur maakten slechts enkele tientallen hier gebruik van.

Quote Mensen zien minder noodzaak om hier te stemmen Luuk Bosch, Voorzitter stem drive-thru

En dat is een flinke dobber voor de aanwezige vrijwilligers. Door de vele handelingen die het stemmen vanuit de auto vergt, waren er extra mensen opgetrommeld. Maar die staan een groot deel van de tijd zonder werk, zo zeggen ze zelf.

Luuk Bosch, voorzitter van het stemlokaal, wijdt de teleurstellende opkomst aan de verminderde coronamaatregelen. ,,Mensen zien minder noodzaak om hier te stemmen”, meent hij. Toch staat hij achter de keuze om deze manier van stemmen mogelijk te maken. ,,Corona is natuurlijk nog niet helemaal uit de wereld.”

Volledig scherm De stemstraat in Loerbeek © DG

Zonder paspoort en stempas wordt het lastig

Door naar het Gelders Eiland. In Pannerden mocht de 18-jarige Ruud van der Bogaard voor het eerst stemmen. En dat bleek verwarrender dan vooraf gedacht. ,,De stempas lag in de papierbak", zegt hij tegen de aanwezige vrijwilligers als ze hem vragen of hij het papiertje weer heeft teruggevonden. Luttele seconden later maakt hij rechtsomkeert om zijn ID-kaart op te halen. Maar zenuwachtig was hij niet, zo zegt hij zelf.

De jonge inwoner van Pannerden is blij te mogen stemmen. Al verwacht hij niet dat er veel verandering nodig is in Zevenaar. ,,Ik denk dat het goed gaat”, zegt hij. ,,Maar het trapveldje mag wel snel komen. Dat is jaren geleden al beloofd aan Pannerden, maar die belofte is niet nagekomen.”

In Spijk ging het een jonge stemmer vanmorgen beter af. ,,Hij kwam zelfs stemmen voor zijn oma en vader. Het leukste was nog of hij het potlood mocht houden als aandenken”, zegt de vrouwelijke voorzitter van het stemlokaal glunderend.

Al een uitslag in Zevenaar? Foutje, bedankt!

Kiezers in Zevenaar dachten rond etenstijd even dat de stemmen in hun gemeente al geteld waren. Lokaal Belang is de grootste gebleven, het CDA verloor maar bleef tweede en de derde plek is voor de PvdA. Dat meldde de NOS. Uiteraard een foutje, bleek al snel. ‘Enkele gebruikers die zich hebben aangemeld voor de NOS verkiezingsdienst krijgen nu al mails met een uitslag, daar gaat iets mis met de testdata’, Tweette de omroep snel.

Volledig scherm De 'uitslag' in Zevenaar. Het gevolg van een testfout, aldus de NOS. © DG