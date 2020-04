Zo viert een 100-jarige in coronatijd zijn verjaardag: amper familie, wel een taart van de burgemeester

De burgervader was na afloop onder de indruk van de eeuweling, die in de Tweede Wereldoorlog in Doetinchem kwam wonen en er het grootste deel van zijn leven zou blijven. ,,Hij ziet er uit of hij 75 is. Geestelijk sterk, helemaal fit. Hij praatte honderduit, allerlei anekdotes, weet precies van de coronacrisis. Heel bijzonder.”



De jarige leed volgens burgemeester Boumans amper onder de sobere viering van zijn verjaardag. ,,Ze hebben het goed georganiseerd. Hij heeft er echt vrede mee.”



Tjitze Krook trouwde in 1949 met de in 2009 overleden Doetinchemse Lies Hoving. Samen kregen ze acht kinderen. Hij runde een accountantskantoor, dat hij 35 jaar geleden van de hand deed. Sindsdien besteedde hij veel tijd aan de genealogie van de Krooks. Middels archiefonderzoek bracht hij liefst 7.000 familieleden in kaart.