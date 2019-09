Zo werd Tante Rikie de koningin van de Zwarte Cross

In 23 jaar wordt haar status steeds meer uitgebreid. Het festival blijft groeien en slecht in 2008 de magische grens van 100.000 bezoekers. Rikie is dan al lang gebombardeerd tot festivaldirectrice en wordt elk jaar in een draagstoel over het terrein gedragen. Bezoekers aanbidden haar als ware zij een koningin: knielende festivalgangers als Rikie passeert in haar draagstoel zijn eerder regel dan uitzondering.



In 2011 schrikt de Zwarte Cross-commune als naar buiten komt dat de dan 61-jarige Rikie ermee wil stoppen. Het blijkt een geintje, zo maakt ze zelf bekend op de Zwarte Cross. Stoppen? ,,Ben je gek”, zei ze toen. ,,Hoe komen ze er toch bij? Ik ga door zolang het kan, want het is nog veel te leuk.”