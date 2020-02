Zo werden ‘campingzangers’ Suzan en Freek winnaars van een Edison

Daar ontstond ook hun artiestennaam. ,,Suzan & Freek? Doe maar, zo heten we”, zei Freek toen de campingeigenaar vroeg hoe hij hen moest aankondigen. Het tekent de nuchtere inborst van de Achterhoekers, die inmiddels al weer een tijdje samenwonen in Weesp, onder de rook van Amsterdam.



Daar schreven ze ook hun eerste hit Als het Avond Is. Het nummer stond na de release eind 2018 liefst 29 weken in de Top 40, waarvan drie weken op 1. Het debuutnummer behaalde zelfs de platina-status. En ook met hun debuutalbum hadden ze succes: Gedeeld door Ons werd een gouden plaat nadat er binnen vijf dagen 20.000 stuks van werden verkocht.



De Edison die ze maandagavond wonnen is het voorlopige hoogtepunt in de nog jonge muziekcarrière van het duo. Hoewel er altijd nog wensen blijven. ,,Het is een droom om in de Ziggo Dome te staan, terwijl iedereen onze liedjes meezingt”, bekende Suzan eerder.