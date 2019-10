Zo wordt het 10-jarig bestaan van DRU dit weekend gevierd

Zowel vandaag als morgen kunnen liefhebbers van bier en streetfood terecht in de SSP-Hal op het terrein voor het Bier & Food festival. Daar strijken verschillende lokale brouwers neer om het publiek kennis te laten maken met de speciaalbieren uit de regio. Verder staan er diverse foodtrucks in de hal en is er live muziek. Waaghalzen kunnen zondag klimmen en abseilen van schoorsteen De Fakkel. Muziekcabaretgroep Enge Buren komt langs voor een optreden in haar afscheidstournee, The original sixties R & B and Soulshow speelt voor een uitverkochte popzaal en danceavond DRU Beats viert het tienjarig bestaan.

Culturele dagtrip

Verder is er dit weekend onder meer een culturele dagtrip tussen DRU en Kubaai (Bocholt) in het kader van het Münsterland Festival, is in innovatiecentrum CIVON de expositie over Leonardo da Vinci gratis te bezoeken en is het mogelijk een kijkje te nemen in het deel van het Ketelhuis waarin de Oudheidkundige Vereniging OVGG haar nieuwe intrek heeft genomen. Ook zijn er verschillende optredens van dansgarde Iseldonk en kunnen kinderen deelnemen aan een circusworkshop door Circus Zanzara.