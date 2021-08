Zo ziet Linda Commandeur het: Groenlose exposeert in Doetinchem, samen met andere kunstenaars

De filosofie van Linda Commandeur is: er zijn heel veel manieren om te kijken. ,,Het lijkt of alles zwart-wit is in de huidige tijd. Je bent voor of tegen, er zit nooit iets tussen. Altijd moet je kiezen.’’



De 48-jarige Groenlose vindt oog voor details belangrijk. ,,Alles moet jachtig en snel. We rennen maar door, met zijn allen. Ik denk vaak: neem wat meer tijd, wees nieuwsgierig naar wat je ziet. In plaats van wat je denkt te zien.’’



De basis van de expositie zijn foto’s die Commandeur met haar iPhone heeft gemaakt tijdens de vorige zomer. Ze wandelde 320 kilometer door de Achterhoek, schreef er acht verhalen over in deze krant. Het resultaat: een fotoboek met heel weinig tekst, eerder dit jaar.