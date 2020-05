Zoë (15) wint debatwedstrijd Lagerhuis: ‘Heel vet en overweldigend’

De finale was zondag al opgenomen en aan Zoë was gevraagd om nog even stil te zijn over de uitslag. ,,Dat was moeilijk. Twee dagen mijn mond dicht houden, maar het is gelukt. Het is vet en apart om jezelf op de televisie te zien", verzekert de Achterhoekse leerlinge tegenover Frans Miggelbrink in zijn dagelijkse Coronajournaal.