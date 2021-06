Zoektocht naar jonge politici in Montferland: ‘4 van de 25 raadsleden zijn jongeren. Dat is vrij mager’

Stadsmana­ger Herbert te Velthuis wil meer eenheid in centrum Borculo: ‘Onderne­mers trekken te vaak hun eigen plan’

1 juni Herbert te Velthuis is midden in de coronacrisis als stadsmanager begonnen aan een ‘uitdagende’ klus om het centrum van Borculo een facelift te geven. De 61-jarige Borculoër houdt zich voor de initiatiefgroep Leef! in Borculo (met vertegenwoordigers uit de ondernemers, horeca, toerisme en gemeente Berkelland) één dag in de week bezig met het opknappen van het stadshart. Wat zijn voor de komende drie jaar de belangrijkste doelen voor de kersverse stadsmanager?