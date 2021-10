Zoektocht naar nieuw drinkwater leidt naar Achterhoek en Liemers

VIDEO Blitse elektri­sche wagens overtuigen twijfe­laars op speciale proefdag in Zutphen: ‘Nu m’n man nog’

17 oktober Wel oren naar elektrisch rijden, maar is de aanschaf van een duurzame auto ver weg? Speciaal voor twijfelaars en belangstellenden was er zaterdag in Zutphen een E-Experience Day. Dé gelegenheid om een proefritje te maken in elektrische auto’s van allerlei merken én de kans om al je vragen te stellen over elektrisch rijden. De Stentor maakt ook een proefritje en is niet de enige. ,,Ik had niet verwacht dat een elektrische auto zo snel zou optrekken.”