Zoektocht naar zeldzame beekprik in Ratumse beek

WINTERSWIJK - Heeft de droogte van vorig jaar de beekprik de das omgedaan in de Ratumse beek? Ecoloog Matthijs de Vos ging dinsdag in Winterswijk op zoek naar de larven van de zeldzame vis.

De Ratumse beek was vorig jaar voor het grootste deel drooggevallen. Veel vissen legden het loodje. Maar hoe staat het met de zeldzame beekprik, wil het Waterschap Rijn & IJssel weten. Drie jaar geleden deed de ecoloog Matthijs de Vos van het Waterschap onderzoek naar de Europees beschermde beekprik en trof de vis volop aan. Nu doet hij hetzelfde onderzoek op exact dezelfde wijze.

Met schepnet en ton

Gewapend met plastic bakken, tonnen en een schepnet waadt hij met collega-ecoloog Mick Vos door de inmiddels weer gevulde beek. Van de bodem wordt systematisch om de vijf meter een paar scheppen zand gevist. In de witte bakken kan de drab zorgvuldig worden geïnspecteerd op de larven van de beekprik. ,,De paaitijd is net achter de rug. Dus als ze er nieuwe zijn, dan moeten we die larven hier nu vinden.”

Na een half uur is er echter nog geen larve van de beekprik aangetroffen. Wel een haft, oftewel het beestje dat zal uitgroeien tot een eendagsvlieg, maar daar is hij niet naar op zoek. ,,Drie jaar gelden was het na vijf minuten al raak. Dit valt me wel tegen", zegt hij.

Volledig scherm De ecologen Matthijs de Vos (links) en Mick Vos op zoek naar de beekprik in de Ratumse beek. © Jan Ruland van den Brink

Raar soort vis

De beekprik is een raar soort vis dat het het grootste deel van zijn leven doorbrengt als larf in de bodem van een beek of rivier waar hij zich voedt met algen. Als hij na zes of zeven jaar dan eindelijk een vis geworden, heeft hij nog maar kort te leven. ,,Hij wordt in augustus vis en kan dan niet meer eten, want hij heeft geen mond. De prik leeft dan van het vet dat hij in de jaren ervoor heeft opgebouwd. In maart gaat hij paren. Het vrouwtje legt eitjes op een grindbed en daarna gaan de vissen dood, zowel het mannetje als het vrouwtje.”

De Ratumse beek heeft het vorig jaar zwaar te verduren gehad. De omliggende beken in Winterswijk hadden nog wel water. Zo wordt de Willinkbeek gevoed met pompwater uit de steengroeve en heeft de Bovenslinge constante aanvoer uit Duitsland. Maar de 10 kilometer lange Ratumse beek had alleen in de wat diepere kommen nog wat water staan. ,,We hebben in de droogste periode water bij de golfbaan mogen oppompen om de beek te vullen", vertelt De Vos.

Eindelijk raak