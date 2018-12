Zoepen, knappen, angoan en knallen in Halle

Gemist? Gemist? Afscheid Edwin Evers uit Hardenberg en dief gepakt die mogelijk 15.000 flessen drank wegnam

11:15 Het afscheid van dé radio-dj van Nederland: Edwin Evers uit Hardenberg. Half Nederland hing met zijn oor tegen de radio of maakte acte de présence. En een bizarre ontdekking in een supermarkt in Ermelo: daar wist een 41-jarige man gedurende enkele weken ruim 15.000 flessen drank te stelen. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.