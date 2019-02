Zogenaamde Valentijnsbrieven van Doetinchemse Kaya hebben impact op ontvangers

Ze weet hoeveel gevolgen pesten heeft, ,,vanochtend hoopte ik nog zo dat mijn pesters niet in de trein zouden zitten”. Met de verhalen hoopt Kaya dat mensen na gaan denken over wat pesten met iemand kan doen. De emotionele en heftige brieven maakten veel impact op de lezers in Utrecht. Veel mensen die zelf met pesten te maken hadden gehad lieten een traantje en deelden hun eigen verhaal. Hartverwarmende knuffels en mooie woorden werden gedeeld. Kaya wilde deze reacties heel graag, maar durfde er niet op te hopen. De actie is meer dan geslaagd: ,,Ik had deze reacties niet verwacht, ik ben sprakeloos.”