‘Zolang Ajax wint’ geen zorgen bij buren De Vijverberg

,,Drie jaar geleden had ik qua omzet een goede dag", zegt Danny Masselink, uitbater van het supporterscafé dat op een paar steenworpen afstand van stadion De Vijverberg in Doetinchem staat. ,,Het (de confrontatie tussen Ajax-supporters en de ME, HH) speelde zich buiten af. Binnen is er niets gebeurd. Alleen de lamp hing scheef. Die hebben we als herinnering zo laten hangen.”